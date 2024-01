Exposition de Nina Beier, « Auto » Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, vendredi 8 mars 2024.

Exposition de Nina Beier, « Auto » De mars à septembre 2024, l’artiste danoise Nina Beier – dont certaines œuvres sont présentes dans la collection du Capc – est invitée à investir la Nef pour une rétrospective de milieu de carrière. 8 mars – 8 septembre Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 8€ / 4,50€, tarif réduit / 2€, étudiants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T11:00:00+01:00 – 2024-03-08T18:00:00+01:00

Fin : 2024-09-08T11:00:00+02:00 – 2024-09-08T18:00:00+02:00

Cette exposition est présentée conjointement au Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux et à Kiasma (Helsinski, Finlande).

Jeudi 7 mars à 19h : Vernissage (Entrée libre)

Vendredi 8 mars à 12h30 : Rencontre-discussion entre Nina Beier, Sandra Patron et Cédric Fauq (Gratuit)

Lions en marbre, voitures de luxe télécommandées, toboggans-éléphants, fausse porcelaine chinoise : à partir d’objets glanés sur des plateformes en ligne, Nina Beier procède par juxtapositions et détournements pour révéler les mutations et paradoxes de nos archétypes culturels. Depuis plus de 15 ans, l’artiste explore les récits sous-jacents contenus dans les objets de consommation courante que nous produisons, acquérons, utilisons puis jetons.

Chez Nina Beier, la remise en question des systèmes de valeur existants est centrale. L’artiste renverse les hiérarchies établies (entre le précieux et le banal, l’authentique et la contrefaçon) et opère une critique pleine d’humour de notre monde contemporain. Alors ses sculptures tombent, se cassent et se déversent, participant d’une tragédie de la statuaire et du monument.

Les rapports de genre et de classe ainsi que l’histoire coloniale et sociale nourrissent toute l’œuvre de Nina Beier. Faisant usage de matériaux pour leurs pouvoirs évocateurs – flirtant avec le cliché, qu’elle emploie à dessein –, on y croise des feuilles de palmiers, des perruques mais également des moustaches et des tapis persans.

Nina Beier

Le travail de Nina Beier a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles dans le monde entier aussi bien en Europe qu’aux États-Unis ou en Asie : Centre Pompidou, Paris ; Tate Modern, Londres ; Musée Tamayo, Mexico ; CCA Wattis, San Francisco ; Musée d’Art Moderne, Paris ; KW, Berlin ; Highline, New York ; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin ; Power Station, Shanghai ; Kunsthalle Charlottenbourg, Copenhague.

Commissaires :

Sandra Patron, directrice du Capc et Cédric Fauq, commissaire en chef au Capc.

Vernissage :

Jeudi 7 mars 2024 à 19h. Entrée libre

L’exposition de Nina Beier reçoit le soutien de la Danish art foundation et de la New Carlsberg foundation.

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr

sculpture installation

Nina Beier, « Traffic » (2023). Photo Vegard Kleven. Courtesy de l’artiste et Standard (Oslo), Oslo