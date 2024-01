Atelier « Les pinceaux rêveurs » avec Cilabule Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, jeudi 29 février 2024.

Atelier « Les pinceaux rêveurs » avec Cilabule Un atelier en famille pour les petits de 3 à 6 ans, en compagnie de l’artiste peintre Cilabule. Jeudi 29 février, 10h30 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7€ / personne. Tarif réduit, 5€ avec la Carte jeune

Début : 2024-02-29T10:30:00+01:00 – 2024-02-29T11:30:00+01:00

Fin : 2024-02-29T10:30:00+01:00 – 2024-02-29T11:30:00+01:00

Un atelier en duo adulte-enfant

Le travail de Cilabule vise à révéler ce qui des lignes, des couleurs et des contrastes déclenche l’émerveillement d’un enfant devant une coccinelle.

Les créations de Cilabule rendent hommage à la beauté du vivant et tendent à exprimer des sensations lumineuses et apaisantes comme celles d’un doux réveil réconfortant. Avec l’artiste, les enfants exploreront les œuvres peintes de l’exposition « Amour Systémique » et créeront des œuvres picturales en famille.

Sur inscription (nombre de place limité)

Contact : T. 05 56 00 81 50 / capc-publics@mairie-bordeaux.fr

Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr

Illustration Thibault Mahieux