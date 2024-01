« Ça cartonne », workshop Capc + arc en rêve Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, mardi 20 février 2024.

« Ça cartonne », workshop Capc + arc en rêve Pour les 7-11 ans. Le Capc et arc en rêve s’associent pour proposer pendant quatre demi-journées, un workshop entre art et architecture, en lien avec les expositions des deux structures. 20 – 23 février Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7€ / demi-journée ; Tarif réduit 5€ / demi-journée avec la Carte jeune

Ce workshop s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans.

Il se déroule sur quatre demi-journées, du mardi 20 au vendredi 23 février 2024 de 14h à 16h30.

L’inscription à ce workshop est conditionnée à la participation aux quatre après-midi d’atelier.

Après avoir découvert les architectures étranges et inventives de l’exposition Je cours vers toi pour lacer tes chaussures et le motif de la grille déployé dans l’exposition Amour Systémique, les enfants repenseront leur rapport à l’espace. En manipulant des formes en carton, matériau standard connu de tous, ils créeront différents espaces à habiter, de petites architectures : des espaces pour se cacher, pour observer, pour se libérer, pour rêver…

Pendant les quatre après-midi d’atelier, ces expérimentations spatiales et sensibles mèneront à la réalisation d’une construction collective à l’échelle 1.

Sur inscription (nombre de place limité)

Contact : T. 05 56 00 81 50 / capc-publics@mairie-bordeaux.fr

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 00 81 50 »}]

Illustration Thibault Mahieux