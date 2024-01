CAPC x IBOAT | 2 NUITS AU MUSÉE Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, vendredi 2 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T18:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-03T18:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:59:00+01:00

Deux soirées, deux ambiances : le vendredi, esthétiques sombres et ensorcelantes ; le samedi, plateau artistique jubilatoire et énergie survoltée.

AU PROGRAMME

VEN. 02/02

Mac Declos

Identified Patient

Jennifer Cardini

Hanna & Robbie (live)

SAM. 03/02

LB aka LABAT

Miley Serious

Vitess aka Grand V

Kay TV & Nathalie Rothkoff + Jungman (live)

Et bien d’autres surprises…

—

‼️ Réservez dès maintenant ➔ https://bit.ly/4aQDpys

Pass WEEK-END – places très limitées – 15€

Pass jour

8€ early birds

10€ regular

15€ last call

18€ sur place

—

RDV au Capc, musée d’art contemporain

7 Rue Ferrere

33000 Bordeaux

—

En co-organisation avec l’IBOAT

