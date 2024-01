Visite-atelier « Entre les lignes » en famille Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Fin : 2024-03-02T16:30:00+01:00 – 2024-03-02T17:30:00+01:00 Visite-atelier Entre les lignes, de 20 mois à 3 ans

Durée : 1h Sur réservation : T. 05 56 00 81 50

Tous les samedis à 16h30, le Capc propose des visites-ateliers en famille pour les enfants de 20 mois à 3 ans ou pour les 4-6 ans Pour les tout-petits (20 mois-3 ans) en famille : Samedi 13 janvier, 16h30

Samedi 20 janvier, 16h30

Samedi 17 février, 16h30

Samedi 24 février, 16h30

Samedi 2 mars, 16h30 Pour les 4-6 ans en famille : Samedi 27 janvier, 16h30

Samedi 3 février, 16h30

