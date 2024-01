Concert Steve Reich, Gratuit |Avec l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Fin : 2024-01-07T16:00:00+01:00 – 2024-01-07T16:30:00+01:00 Different trains de Steve Reich est un hommage aux déportés de la Shoah qui voyaient passer les traverses sous les trains. Incantatoire et hypnotique, la musique minimaliste de Steve Reich agit comme une transe suspendue qui s’inspire des bruits du monde réel pour les faire dialoguer avec les notes de musique. 2 représentations, 15h & 16h

Concert Steve Reich, avec l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine

Gratuit, sans réservation

Concert Steve Reich, avec l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine

Gratuit, sans réservation

Entrée gratuite au Capc le premier dimanche du mois

Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux
7, rue Ferrère
Bordeaux 33000
Chartrons – Grand Parc – Jardin Public
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
05 56 00 81 50
http://capc-bordeaux.fr

