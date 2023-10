Atelier « Carte de vœux » avec Sylvain Havec Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Atelier « Carte de vœux » avec Sylvain Havec

Du mardi 26 au vendredi 29 décembre

De 14h à 17h

Tout public, en accès libre

Tarifs : Compris dans le prix du billet d’entrée au musée (8€ / 4,50€, tarif réduit / 2€, étudiants)

Dans l’espace ludique Joyeux anniversaire, 2e étage du musée Pour terminer cette année festive, venez créer votre carte de vœux avec Sylvain Havec, artiste illustrateur bordelais. Au deuxième étage du musée, dans l’espace ludique Joyeux anniversaire, entouré de la fresque qu’il a réalisée pour le 50e anniversaire du Capc, vous pourrez confectionner une carte de vœux haute en couleur, à envoyer à vos proches depuis le musée. Atelier tout public et ouvert en continu de 14h à 17h. Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T14:00:00+01:00 – 2023-12-26T17:00:00+01:00

atelier vacance Espace ludique Joyeux anniversaire et fresque par Sylvain Havec, Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux, 2023. Photo Frédéric Deval / Mairie de Bordeaux

