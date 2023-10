Conférence par Corinne Diserens Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Conférence par Corinne Diserens
Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux
Bordeaux
Mercredi 13 décembre, 19h00

Réservation conseillée, ICI En 2009, Corinne Diserens publie l’ouvrage Le Grand Déchiffreur : Richard Hamilton sur Marcel Duchamp. À travers une série d’entretiens, elle plonge dans le rapport fascinant qu’entretient Hamilton avec Duchamp. À l’occasion de sa conférence, Corinne Diserens nous parlera plus longuement de ce duo et de leur influence majeure sur Jean Sabrier, dont elle connaissait également le travail. En savoir + sur l’exposition Jean Sabrier, Ce qu’on ne voit pas Deux autres conférences sont organisées dans le cadre de l’exposition Jean Sabrier, Ce qu’on ne voit pas. Mercredi 25 octobre 2023 – 19h. Conférence par Marc Saboya

Mercredi 24 janvier 2024 – 19h. Conférence par Camille Richert et Judith Wambacq

Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux
7, rue Ferrère
Bordeaux 33000

