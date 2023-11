Symposium : Les archives des Centres d’art contemporain Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Symposium : Les archives des Centres d’art contemporain Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, 28 novembre 2023, Bordeaux. Symposium : Les archives des Centres d’art contemporain Mardi 28 novembre, 09h30 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Gratuit. Sur inscription en ligne Symposium Les archives des Centres d’art contemporain Avec : Eva Barois De Caevel, Anne Favier, Virgile Fraisse, Salma Mochtari, Rémi Parcollet et It’s Our Playground. Trente ans, quarante ans voire cinquante années depuis leur création : à l’heure où nombre de centres d’art contemporain célèbrent des décennies d’activités, comment peuvent-ils écrire leurs histoires, sans avoir organisé leur mémoire ? Dans le sillage des festivités du cinquantenaire du Capc, le réseau français des centres d’art contemporain organise un temps de rencontres à ce sujet, en présence d’artistes, commissaires d’exposition et historien·nes de l’art.

Sur réservation en ligne : ICI Programme de la matinée / Mardi 28 novembre • 9h30 — Introduction

Sandra Patron, directrice du Capc, Bordeaux

Garance Chabert, directrice de la Villa du Parc, Annemasse • 9h45-10h15

Communication de Rémi Parcollet

Les archives visuelles des centres d’art, capital documentaire de l’histoire des expositions • 10h15-10h45

Communication de Salma Mochtari

Penser les manques • 11h-12h30

Table-ronde avec Anne Favier, Virgile Fraisse, Eva Barois De Caevel et It’s Our Playground

Modération : Garance Chabert

Artistes, commissaires d’exposition, historien·nes de l’art : nos invité·es ont plongé dans des archives de centres d’art pour les étudier, les exposer, en tirer une œuvre. • 12h30-13h — Conclusion Sur réservation en ligne : ICI En savoir + sur DCA – Association française de développement des centres d’art contemporain Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr [{« type »: « link », « value »: « https://form.jotform.com/232823471719359 »}] [{« link »: « https://form.jotform.com/232823471719359 »}, {« link »: « https://dca-art.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

