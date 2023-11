Performance « I Try My Tongue (Sequences) » par PRICE Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Performance « I Try My Tongue (Sequences) » par PRICE Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, 16 novembre 2023, Bordeaux. Performance « I Try My Tongue (Sequences) » par PRICE Jeudi 16 novembre, 20h00 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Gratuit, entrée libre La voix est une des composantes principales du travail de l’artiste suisse-brésilien Matthias Ringgenberg, qui apparait ici sous le nom de PRICE. Ses pièces cherchent à établir un pouvoir de communication émotionnelle, au-delà du langage et de son impératif de signification. Son dernier album « Little Too Late » est sorti en mars 2023.

En partenariat avec le Centre culturel suisse. On Tour à Bordeaux. Avec le soutien de Pro Helvetia. En savoir + : https://bit.ly/3SkP1D0 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr [{« link »: « https://bit.ly/3SkP1D0 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

performance soirée PRICE, « I Try My Tongue (Sequences) » 2022. Performance 50′

