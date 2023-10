Vernissages + Performance Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, 16 novembre 2023, Bordeaux.

Vernissages + Performance Jeudi 16 novembre, 19h00 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Entrée libre

Vernissage + Performance

Jeudi 16 novembre

Dès 19h, le Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux inaugure deux nouvelles expositions monographiques.

Jamine Gregory, Si je ne peux pas l’avoir, toi non plus

Commissaires : Claire Hoffmann et Marion Vasseur Raluy

17.11.2023 – 05.05.2024

Maxime Bichon, La pousuite

Commissaire : Cédric Fauq

17.11.2023 – 05.05.2024

Suivie à 20h d’une performance, dans la nef du Capc

I Try my Tongue (Sequences)*****, de PRICE*

I Try My Tongue, qui pourrait se traduire par « J’essaie ma langue » (langue pouvant être compris comme l’organe mais également la langue maternelle) se déploie comme une performance musicale et chorégraphique improvisée, avec, en son centre, le public. La voix est une des composantes principales du travail de l’artiste suisse-brésilien Matthias Ringgenberg, qui apparait ici sous le nom de PRICE. Ses pièces cherchent à établir un pouvoir de communication émotionnel, au-delà du langage et de son impératif de signification. Son dernier album Little Too Late est sorti en mars 2023.

En partenariat avec le Centre culturel suisse, On Tour à Bordeaux

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr [{« link »: « https://www.capc-bordeaux.fr/agenda/expositions/jasmine-gregory »}, {« link »: « https://www.capc-bordeaux.fr/agenda/expositions/maxime-bichon-la-poursuite »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T19:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

« I Try My Tongue (sequences) » 2022. Performance de PRICE. 50′