Visite autrement « Jean Sabrier, Ce qu'on ne voit pas » Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux, 9 novembre 2023

Visite autrement Jean Sabrier, Ce qu'on ne voit pas par Catherine Carponsin-Martin Jeudi 9 novembre à 15h

Sur réservation
Durée : 1h30

Tarif : 5 € + le prix du billet d'entrée au musée

Catherine Carponsin-Martin, de l'association CLEM, propose une visite de l'exposition Jean Sabrier, Ce qu'on ne voit pas consacrée au travail de l'artiste, pendant laquelle elle pointera certains éléments qu'il a intégré dans ses œuvres afin de questionner les notions de relief ou de profondeur, et les divers jeux optiques qui ont nourri ses recherches.

Les Visites Autrement proposent à un invité extérieur au champ de l'art de livrer sa lecture d'une exposition à la lumière de sa propre expertise. Un jeu de résonances se crée alors en dialogue avec le public permettant de proposer une vision décalée des œuvres présentées et de favoriser une ouverture du lieu depuis lequel on regarde l'art.

Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux
7, rue Ferrère
Bordeaux 33000

2023-11-09T15:00:00+01:00 – 2023-11-09T16:30:00+01:00

jean sabrier capc Visite de l'exposition « Jean Sabrier, Ce qu'on ne voit pas » Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux.

