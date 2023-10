Atelier du mercredi, « Cyanotype » avec Anne-Laure Guegan Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, 8 novembre 2023, Bordeaux.

Atelier du mercredi, « Cyanotype » avec Anne-Laure Guegan Mercredi 8 novembre, 14h00, 18h00 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Tarifs : Enfants : 7€ / 5€, avec la carte Jeune. Adultes : 10€ / 7€, tarif réduit / 5€, avec la carte Jeune. Sur inscription.

D’octobre à décembre 2023, le deuxième mercredi du mois, l’Atelier du regard du Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux propose un nouveau cycle d’atelier intitulé L’encre bleue.

Au cœur de l’exposition Retenue de Kapwani Kiwanga, initiez-vous pendant trois mercredis à trois techniques plastiques différentes autour de l’eau et de l’encre bleue.

Mercredi 8 novembre, Anne-Laure Guegan propose l’atelier Cyanotype

de 14h à 16h pour les enfants et les adolescents

de 18h à 18h45 pour les familles et les adultes

Les autres dates des Ateliers du mercredi L’encre bleue

• Mercredi 11 octobre, avec Mélanie Roubineau et son atelier Aquarelle et « drawing gum »

• Mercredi 13 décembre, avec Adèle Frost et son atelier Aquarelle

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 00 81 50 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T16:00:00+01:00

2023-11-08T18:00:00+01:00 – 2023-11-08T20:00:00+01:00

atelier enfant atelier famille