Visite-atelier « Entre les lignes »

Dimanche 5 novembre, 16h

Une visite conçue pour un moment privilégié en famille au musée.

Confortablement installés et au cœur de l’exposition Amour Systémique, les tout-petits découvrent le travail de Daniel Buren et expérimentent à des compositions picturales faites de lignes colorées en compagnie de leur parents, grands-parents, grands frères ou grandes sœurs. Durée : 1h

Sur inscription par mail, ICI Chaque premier dimanche du mois à 16h, place aux tout-petits pour une découverte ludique et conviviale de l’art contemporain en famille. Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 00 81 50 »}, {« type »: « email », « value »: « capc-publics@mairie-bordeaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T16:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00

