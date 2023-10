Atelier « Fontaine » avec Laurent Le Deunff Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Atelier « Fontaine » avec Laurent Le Deunff Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, 2 novembre 2023, Bordeaux. Atelier « Fontaine » avec Laurent Le Deunff 2 et 3 novembre Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7€ / 5€ (tarif réduit avec la Carte jeune). Sur inscription. Atelier « Fontaine » avec Laurent Le Deunff Workshop des vacances d’automne au Capc pour les 7-11 ans. En écho à l’exposition Retenue de Kapwani Kiwanga et son rapport à l’eau, les enfants penseront et réaliseront une fontaine dans l’Atelier du regard du Capc. Pendant deux jours entiers, accompagnés de l’artiste Laurent Le Deunff, ils feront ruisseler l’eau dans une sculpture rocailleuse amusante. Horaires : 10h-16h30

Sur inscription, contact : ICI

Information : T. 05 56 00 81 50 Toute l’année, le Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux propose, dans l’Atelier du regard, de nombreuses activités à destination des enfants, des adolescents et des familles invitant à découvrir l’art contemporain par l’expérimentation et la pratique, en compagnie de jeunes artistes.

Pour en savoir +, c'est ICI Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr

2023-11-02T10:00:00+01:00 – 2023-11-02T16:30:00+01:00

2023-11-03T10:00:00+01:00 – 2023-11-03T16:30:00+01:00

