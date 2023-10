Conférence. « Détruire la peinture » par Marc Saboya Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Organisée dans le cadre de l’exposition Jean Sabrier, Ce qu’on ne voit pas présentée au Capc musée d’art contemporain de Bordeaux jusqu’au 24 avril 2024, cette conférence est l’occasion de se pencher sur la pratique de Jean Sabrier, avec un focus particulier sur la fresque qu’il a réalisée en duo avec l’artiste Claude Thibeau sur une façade de la rue Leyteire (quartier Saint-Michel) en 1982-1983. En collaboration avec l’association Les Amis de Jean Sabrier.

Sur réservation en ligne conseillée

En savoir + sur l’exposition Jean Sabrier, Ce qu’on ne voit pas Deux autres conférences sont organisées dans le cadre de l’exposition Jean Sabrier, Ce qu’on ne voit pas. Mercredi 13 décembre 2023 – 19h. Conférence par Corinne Diserens

