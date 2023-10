Cet évènement est passé Conversation entre Deborah-Joyce Holman et Cédric Fauq + lancement de « Queen for a Day » Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Conversation entre Deborah-Joyce Holman et Cédric Fauq + lancement de « Queen for a Day » Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, 3 octobre 2023, Bordeaux. Conversation entre Deborah-Joyce Holman et Cédric Fauq + lancement de « Queen for a Day » Mardi 3 octobre, 18h30 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Gratuit. Conversation entre Deborah-Joyce Holman et Cédric Fauq + lancement de la publication Queen for a Day Mardi 3 octobre, 18h30-19h30

Dans l’auditorium du Capc.

Réservation en ligne recommandée, cliquez ici L’occasion de revenir sur la genèse d’un projet majeur de l’artiste, montré dans sa version installation au Luma Westbau à Zurich, à Cordova à Barcelone ainsi qu’à l’ICA de Londres et d’échanger au sujet de la publication qui en découle : Queen for a Day (2023). Vidéodrame : Deborah-Joyce Holman, en savoir + En partenariat avec le Centre culturel suisse. On Tour à Bordeaux.

Dans le cadre du FAB – Festival international des arts de Bordeaux Métropole. Save the date : Mercredi 18 octobre à 14h

Le film de Shirley Clarke Portrait of Jason sera diffusé à l’Utopia dans le cadre du FIFIB (Festival International du Film Indépendant de Bordeaux) Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr [{« link »: « https://www.capc-bordeaux.fr/conversation-d-j-holman-et-cedric-fauq »}, {« link »: « https://www.capc-bordeaux.fr/agenda/expositions/videodrame-deborah-joyce-holman »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T18:30:00+02:00 – 2023-10-03T19:30:00+02:00

2023-10-03T18:30:00+02:00 – 2023-10-03T19:30:00+02:00 film d’artiste image en mouvement « Moment 2 », 2022. Deborah Joyce Holman. Film Still par Jelena Luise. Courtesy de l’artiste Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Adresse 7, rue Ferrère Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux latitude longitude 44.848238;-0.571983

Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/