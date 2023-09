Vidéodrame : Deborah-Joyce Holman Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, 3 octobre 2023, Bordeaux.

Vidéodrame

Deborah-Joyce Holman, Moment 2 (2022)

Du 3 octobre au 5 novembre 2023

Galerie Arnozan, 2e étage du Capc

Vidéodrame est le nouveau programme du Capc dédié à l’image en mouvement. Chaque mois, un film d’artiste est projeté en boucle au 2e étage du musée, dans un espace spécialement conçu par l’artiste et essayiste américaine Aria Dean. Du 3 octobre au 5 novembre 2023, l’artiste Deborah-Joyce Holman est invitée à montrer son film Moment 2 (2022).

Le travail de Deborah-Joyce Holman, qui prend la forme de textes, films, sculptures, installations et peintures, questionne la valeur et les dangers de la visibilité et de la représentation, se focalisant sur des subjectivités noires et queer.

Moment 2 est un film de 9 heures, tourné en un plan séquence, figurant l’artiste et performeuse Rebecca Bellantoni. Au cours de ces 9 heures de film, elle disparaît puis réapparaît pour réciter inlassablement des extraits du film de Shirley Clark Portrait of Jason (1967).

Célébré comme un classique du cinéma dit « vérité », Portrait of Jason figure Jason Holiday, travailleur du sexe, gay, noir et américain. Le film, tourné en douze heures un soir de décembre en 1966 au mythique Chelsea Hotel, montre son protagoniste face caméra. Il se raconte, entraîné par les questions de la réalisatrice et de son compagnon.

Moment 2 est un exercice de réparation et de réappropriation des mots et de la figure de Jason, manipulés par la réalisatrice Shirley Clarke. Le film de Deborah-Joyce Holman offre ainsi une méditation sur les dynamiques de pouvoir entre personne filmée et personne qui filme, d’autant plus violentes si l’on considère le rôle joué historiquement et encore aujourd’hui par la caméra dans l’oppression et stigmatisation des personnes noires.

Commissaire : Cédric Fauq

Autour de l’exposition

Mardi 3 octobre, à 18h30 – au Capc

Conversation entre Deborah-Joyce Holman et Cédric Fauq + lancement de la publication Queen for a Day.

En savoir +

Mercredi 18 octobre à 14h – à l’Utopia

Dans le cadre du FIFIB (Festival International du Film Indépendant de Bordeaux

Projection du film de Shirley Clarke, Portrait of Jason

En partenariat avec le Centre culturel suisse. On Tour à Bordeaux.

Dans le cadre du FAB – Festival international des arts de Bordeaux Métropole.

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr

« Moment 2 », 2022. Deborah Joyce Holman. Film Still par Jelena Luise. Courtesy de l’artiste