Rencontre autour de « Cold Case » : Arsen Savadov Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Rencontre autour de « Cold Case » : Arsen Savadov Samedi 16 septembre, 16h00 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Gratuit. Réservation par mail recommandée

Dans les musées, il y a des œuvres que l’on voit, et d’autres qui, des années durant, restent invisibles aux personnes traversant les expositions. Afin de mettre ces œuvres en lumière, et explorer la part d’invisibilité de l’histoire des collections du musée, le Capc a imaginé une nouvelle série de projets intitulée « Cold Case », que l’on traduit en français par affaire classée.

« Saison vitale », une œuvre de l’artiste Arsen Savadov est la première présentation du projet « Cold Case » et, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une rencontre-discussion est organisée avec Sasha Peevak, travailleur de l’art interdépendant, cofondateur de Beyond the post-soviet et Oksana Barshynova, historienne de l’art et curatrice du Musée National d’art d’Ukraine à Kiev.

Tout public. Durée 1h

En savoir + sur l’exposition

Découvrir le programme détaillé des Journées européennes du patrimoine au Capc

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « capc-publics@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.capc-bordeaux.fr/agenda/expositions/cold-case-01-arsen-savadov »}, {« link »: « https://www.capc-bordeaux.fr/visite-atelier/journees-europeennes-du-patrimoine-et-du-matrimoine »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

collection peinture

Vue de Cold Case : Arsen Savadov, Capc musée d’art contemporain de Bordeaux (07.04.2023 – 17.09.2023). Photo Frédéric Deval