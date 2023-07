Visite-atelier Bout’choux Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Visite-atelier Bout’choux Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux. Visite-atelier Bout’choux 16 et 17 septembre Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Gratuit. Sur réservation par mail (dans la limite des places disponibles) En duo un adulte – un enfant, venez découvrir l’exposition de Kapwani Kiwanga dans la nef du musée et participez à un atelier de pratique artistique dans un espace spécialement aménagé pour un moment privilégié au musée. • En duo enfant-adulte

• Pour les enfants de 20 mois à 3 ans

• Durée 1h

• Sur réservation par mail (dans la limite des places disponibles) Découvrir le programme détaillé des Journées europénnes du patrimoine au Capc Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « capc-publics@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.capc-bordeaux.fr/visite-atelier/journees-europeennes-du-patrimoine-et-du-matrimoine »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Atelier Famille avec Juliette Fertin, octobre 2022, Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux. Photo : Frédéric Deval / Mairie de Bordeaux

