Gironde Visite de la réserve des œuvres du Capc Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux. Visite de la réserve des œuvres du Capc Samedi 16 septembre, 11h00, 14h00 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Gratuit. Sur inscription par mail. Accompagné par Anne Cadenet, responsable de la collection au Capc, vous pourrez notamment découvrir dans l’enceinte de la réserve, des œuvres de Judy Chicago, Chohreh Feyzdjou et Marie-Françoise Poutays.

Durée : 1h Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « capc-publics@mairie-bordeaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

