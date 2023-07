Yog’art en famille Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Yog’art en famille 16 et 17 septembre Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Gratuit. Sur réservation par mail

Les Journées européennes du patrimoine sont souvent l’occasion d’un marathon pour découvrir des sites rarement accessibles ou participer à des activités originales ouvertes seulement à cette occasion.

Pour commencer sereinement cette journée marathon dédiée au patrimoine et au matrimoine, le Capc et Noémie Bart de l’association Au bonheur de soi, vous proposent une séance de yoga dans la nef du musée et au cœur de l’exposition de Kapwani Kiwanga, Retenue.

En duo enfant-parent

• Samedi 16 septembre pour les 7-11 ans

• Dimanche 17 septembre pour les 4-6 ans

Durée : 1h

Sur réservation par mail

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « capc-publics@mairie-bordeaux.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

Séance de Yoga dans l’exposition « Le Tour du jour en quatre-vingts mondes », Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, en 2022. Photo Pauline Lacaze / Capc Musée