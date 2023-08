Journées européennes du patrimoine et du matrimoine Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 16 et 17 septembre Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux GRATUIT

// JOURNÉES EUROPÉENNES DU MATRIMOINE ET DU PATRIMOINE //

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10h à 18h

Au programme : Des visites flash des expositions, visites insolites des réserves et ateliers pour entrer dans les coulisses du musée. Une visite design vous est également proposée afin de découvrir l’ensemble du mobilier et des aménagements conçus par la designeuse Andrée Putman lors de la rénovation du bâtiment en 1990.

Lors d’une séance de yoga en famille, immergez-vous dans l’installation monumentale de Kapwani Kiwanga dans la Nef du Capc. Suivez les visites-ateliers à croquer avec vos enfants dès 4 ans et prenez part à un atelier autour des éditions de Jean Sabrier.

Rencontrez et discutez avec Arsen Savadov, Anne Cadenet et Sasha Pevak. Cet échange prendra la forme d’une enquête généalogique collective autour de l’œuvre d’Arsen Savadov “Saison vitale” (1987) présente dans la collection du Capc.

–

⬇️ Retrouvez le programme du week-end ⬇️

Samedi 16 septembre :

• 10h

Yog’art en famille

• 11h & 14h

Visites de la réserve des œuvres du Capc.

Expression de femmes artistes sur papier : Collection du Capc

• 11h30 / 12h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30

Visites de l’exposition Amour Systémique

• 11h30

Visite L’Entrepôt : histoire, design et œuvres in situ

• 12h / 13h / 14h / 17h

Visites de l’exposition de Kapwani Kiwanga, Retenue

• 12h30 / 14h30 / 16h30

Visites-atelier Jean Sabrier

• 15h30

Visite-atelier Bout’choux

• 16h

Rencontre autour de Cold Case : Arsen Savadov

Dimanche 17 septembre :

• 10h00

Yog’art en famille

• 11h30 / 12h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30

Visites de l’exposition Amour Systémique

• 11h30

Visite L’Entrepôt : histoire, design et œuvres in situ

• 12h / 13h / 14h / 17h

Visites de l’exposition de Kapwani Kiwanga, Retenue

• 12h30 / 14h30 / 16h30

Visites-atelier Jean Sabrier

• 15h30

Visite-atelier Bout’choux

En continu pendant le week-end :

• Visite libre des expositions

• Les espaces ludiques

–

Programme détaillé : https://tinyurl.com/52ek6ddu

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 00 81 50 »}, {« type »: « email », « value »: « capc-publics@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://tinyurl.com/52ek6ddu »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Capc Capc musee

Arthur Péquin