Gironde Le tour des expos en 60 minutes, en anglais Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, 19 juillet 2023, Bordeaux. Le tour des expos en 60 minutes, en anglais 19 juillet – 30 août, les mercredis Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Pas de réservation Tous les mercredis à 15h, en anglais

Un parcours à travers le musée pour une introduction – en français – aux quatre expositions présentées cet été au musée : Kapwani Kiwanga, Retenue ; Antéfutur ; Jean Sabrier, Ce qu’on ne voit pas ; Amour Systémique.

5€ (+ prix du billet d’entrée au musée)

Durée 1h.

Se présenter à l’accueil du musée, 5 minutes avant le début de la visite. Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T15:00:00+02:00 – 2023-07-19T16:00:00+02:00

