Exposition monographique Kapwani Kiwanga 29 juin 2023 – 2 janvier 2024 CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux

Tarif : à partir de 6 €.

Rendez-vous du 29 juin 2023 au 2 janvier 2024 pour découvrir l’exposition monographique Kapwani Kiwanga au CAPC, musée d’art contemporain ! CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux 7 rue Ferrère 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Après sa participation remarquée à la dernière Biennale de Venise et ses récentes expositions personnelles au New Museum de New York, à la Haus der Kunst de Munich et prochainement au MOCA de Toronto, Kapwani Kiwanga investit en 2023 la grande nef du Capc pour un projet inédit pensé en relation avec la double histoire du lieu, l’histoire coloniale jusqu’à la fin du XIXe siècle, et l’histoire de l’art à partir du début des années 1970.

Dans le cadre de la célébration des cinquante ans du Capc, cette invitation relevait de l’évidence, tant sa pratique s’ancre tout à la fois dans la nécessaire réévaluation de l’histoire coloniale, mais également dans un intérêt marqué pour l’histoire des formes minimales.

2023-06-29T11:00:00+02:00

2024-01-02T18:30:00+01:00

