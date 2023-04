« BARBABAL » & Nuit des musées Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

« BARBABAL » & Nuit des musées Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 13 mai 2023, Bordeaux. « BARBABAL » & Nuit des musées 13 et 14 mai Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Gratuit – 18h – 21h : Visite et découvertes en solo, entre amis ou en famille En début de soirée, vous pourrez découvrir le Capc autrement en participant à des jeux de piste, des ateliers de sérigraphies ou en suivant des visites flash, des visites-ateliers ou des rencontres insolites avec les surveillants du musée. Vous pourrez également partir à la découverte de l’exposition « Monstre moi ces jouets » conçue par des enfants. Puis, ce sera l’heure de se préparer pour le BARBABAL en participant à l’atelier maquillage ! – 22h – 2h : BARBBABAL Pour célébrer la fin de l’exposition Barbe à Papa, la nef se transforme dès 22h en véritable salle de bal costumé sur les thèmes Freaks et Barbe à Papa.

Au programme : performances, gourmandises, concours de décoration de gâteaux, drag, acrobaties et musique. PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA SOIRÉE : 18h – 22h

Visites flash et visite à croquer en famille 18h – 19h

Présentation de l’exposition Monstre-moi ces jouets, exposition conçue par les élèves de CM2 de l’école Albert Schweitzer et les 6e du collège du Grand-Parc 18h30 – 19h30

Jeux de piste Musée du Futur avec les ados de GPinten6T 18h – 20h

Récits Et toi, tu en penses quoi ? avec l’équipe de surveillance dans Amour Systémique 18h – 21h

Visite-atelier & sérigraphie par les élèves du lycée Cousteau de Saint-André de Cubzac 20h – 2h

Performance par Nicholas Grafia 21h – 23h

Atelier Masque Disney 21h – 23h

Atelier de maquillage pour le BARBABAL par les étudiants de l’école Silvya Terrade 20h – 21h

Léomi Sadler – Concours de décoration de gâteau 22h – 2h

BARBABAL

Bal costumé sur le thème Freaks et Barbe à Papa

Avec performances et défilées par Elips, Prudence et Bergamote de la Familips

Explosion de la Piñata d’Anders Dickson

Performance culinaire de Caique Tizzi

Drags et acrobatie avec De la Saboté de la Maison Dela

Concert de Kalika Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-14T00:00:00+02:00 – 2023-05-14T02:00:00+02:00 Nuit des musées capc Arthur Péquin

