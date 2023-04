Visite-Atelier en famille « La foire aux sens » – samedi 7 mai Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Visite-Atelier en famille « La foire aux sens » – samedi 7 mai Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 7 mai 2023, Bordeaux. Visite-Atelier en famille « La foire aux sens » – samedi 7 mai Dimanche 7 mai, 16h00 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7€ / 5€ (tarif réduit avec la Carte jeune) par participant Chaque premier dimanche du mois à 16h, place aux tout-petits pour une découverte ludique et conviviale de l’art contemporain en famille. Une visite conçue pour un moment privilégié en famille au musée !

La foire aux sens a été spécialement imaginé pour les enfants de 20 mois à 3 ans, afin de découvrir l’exposition “Barbe à Papa“ à travers les cinq sens.

Écouter les sons de la fête foraine, sentir l’odeur du popcorn, goûter du caramel… Explorez l’exposition « Barbe à Papa » de façon ludique et originale ! Sur inscription : capc-publics@mairie-bordeaux.fr

Sur inscription : capc-publics@mairie-bordeaux.fr
Information : T. 05 56 00 81 50
Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux
7, rue Ferrère
Bordeaux 33000

2023-05-07T16:00:00+02:00 – 2023-05-07T17:00:00+02:00

Dimanche 7 mai, 16h00 - 17h00

