Sur réservation.

L'artiste Cécile di Giovanni installe un stand en face de son panneau d'affichage monumental, inclus dans "Barbe à Papa".

05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr L’artiste Cécile di Giovanni installe un stand en face de son panneau d’affichage monumental, inclus dans Barbe à Papa.

À partir de celui-ci se déploiera une série d’activités et de discussions liées à l’hôtel meurtrier du docteur H.H. Holmes, premier tueur en série des États-Unis : jeu vidéo, escape game, construction de maquette, club de lecture. Ainsi se dessineront les contours d’une communauté temporaire (un fan-club) interrogeant les réécritures de l’histoire par le jeu et le produit dérivé.

Horaires : 14h – 18h

Tarif : Compris dans le prix du billet d’entrée au musée

Sur réservation.

Photo : Arthur Pequin

