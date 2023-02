Visite “Making of Barbe à Papa” avec Théo Lebleu Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Visite "Making of Barbe à Papa" avec Théo Lebleu
Mercredi 12 avril, 18h30
Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux

5 € + prix du billet d’entrée

L'équipe curatoriale de Barbe à Papa, accompagnée de Théo Lebleu, coordinateur technique externe du montage, vous propose une visite commentée de l'exposition.
Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux
7, rue Ferrère
Bordeaux 33000

05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr L’équipe curatoriale de Barbe à Papa (Emma Blanchard, François Poisay et Marion Vasseur-Raluy), accompagnée de Théo Lebleu, coordinateur technique externe du montage, vous propose une visite commentée de l’exposition. Celle-ci s’attachera à déplier les récits de production des oeuvres les plus ambitieuses et évoquera la collaboration avec certains artistes du projet.

La visite se conclura autour d’un verre de vin.

Durée : 1h

Tarif : 5 € + prix du billet d’entrée

Réservation en ligne sur www.capc-bordeaux.fr, 05 56 00 81 50

