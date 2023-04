« Making of Barbe à Papa » avec l’équipe curatoriale et Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

« Making of Barbe à Papa » avec l’équipe curatoriale et Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 12 avril 2023, Bordeaux. « Making of Barbe à Papa » avec l’équipe curatoriale et Mercredi 12 avril, 18h30 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 5€ + prix du billet d’entrée L’équipe curatoriale de Barbe à Papa (Emma Blanchard, François Poisay et Marion Vasseur-Raluy), accompagnée de Théo Lebleu, coordinateur technique externe du montage, vous propose une visite commentée de l’exposition.

Celle-ci s’attachera à déplier les récits de production des œuvres les plus ambitieuses et évoquera la collaboration avec certains artistes du projet.

La visite se conclura autour d’un verre de vin. Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/41nLp4F »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T18:30:00+02:00 – 2023-04-12T19:30:00+02:00

2023-04-12T18:30:00+02:00 – 2023-04-12T19:30:00+02:00 Bordeaux capc Montage de l’exposition « Barbe à Papa ». Photo Arthur Péquin

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Adresse 7, rue Ferrère Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux

Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

« Making of Barbe à Papa » avec l’équipe curatoriale et Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 2023-04-12 was last modified: by « Making of Barbe à Papa » avec l’équipe curatoriale et Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux 12 avril 2023 bordeaux CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde