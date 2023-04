Exposition « Antéfutur » Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 7 avril 2023, Bordeaux.

Exposition « Antéfutur » 7 avril – 2 septembre Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 8€ / 4,50€, tarif réduit / 2€, étudiants

Apocalypse écologique, pandémie, canicule, feux de forêt, discours alarmistes des spécialistes de tous bords largement relayés par les médias et les blockbusters hollywoodiens, tensions géopolitiques maximales assorties de conflits sociaux dans les grandes démocraties, il est peu dire que les sirènes du présent nous promettent un futur sans avenir.

L’exposition Antéfutur formule l’hypothèse que d’autres scénarios sont possibles. Face à la catastrophe qui semble inéluctable, nombre d’artistes contemporains proposent des récits dérivatifs, des mondes parallèles, qui, en fusionnant le passé et le présent, en hybridant les matériaux traditionnels et ultra-technologiques, en repensant nos corps biologiques en lien avec nos avatars technologiques, bref en prenant acte des métamorphoses à venir, voient dans la perturbation une opportunité de renouvellement.

À travers une grande diversité de médiums et d’approches, les artistes présents dans cette exposition portent un regard acéré sur des écosystèmes technologiques et des économies de marché mondiales ayant de vastes impacts sociaux et écologiques. Alors que le changement de civilisation en cours appelle un changement de regard, voire de paradigme, pour repenser notre lien au vivant et au commun, les artistes créent des mondes fantasmagoriques alternatifs aux réalités dominantes et proposent des expériences de transfiguration de notre rapport au monde.

L’exposition porte ainsi un regard subjectif sur le moment historique que nous vivons. Tour à tour anxiogènes, mélancoliques, humoristiques, combatives ou porteuses d’espoir, les œuvres des artistes exposés ne proposent pas de scénarios définitifs et univoques, mais bien un kaléidoscope de points de vue, d’émotions et de fictions spéculatives qui toutes tentent de circonscrire une réalité complexe et mouvante : notre présent.

Commissaire : Sandra Patron, directrice du Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux

Avec : Rebecca Ackroyd, Monira Al Qadiri, Orian Barki & Meriem Bennani, Diego Bianchi, Zach Blas, Camille Blatrix, Dora Budor, Sebastián Díaz Morales, Lola Gonzàlez, Pakui Hardware, Judith Hopf, Cooper Jacoby, Roy Köhnke, Agnieszka Kurant, Olivier Laric, Xie Lei, Basim Magdy, Lou Masduraud, Pedro Neves Marques, Sandra Mujinga, Berenice Olmedo, Joanna Piotrowska, Agnes Scherer, Yuyan Wang.

L’exposition Antéfutur bénéficie du soutien de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture.

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.capc-bordeaux.fr/agenda/expositions/antefutur »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T11:00:00+02:00 – 2023-04-07T18:00:00+02:00

2023-09-02T11:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

Antéfutur Art contemporain

Orian Barki, Meriem Bennani, « 2 Lizards », 2020. Photo Frédéric Deval