Exposition « Amour Systémique » 7 avril 2023 – 5 janvier 2025 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 8€ / 4,50€, tarif réduit / 2€, étudiants

Si la grille peut prendre la forme de calendriers, de motifs textiles et de guide, c’est aussi elle qui permet la rédaction de formulaires, le maillage de territoires, et l’incarcération. La logique de la grille est celle de la séparation et de l’ordre. Aussi peut-elle être vécue comme source d’apaisement, mais également outil oppressif. C’est cette ambivalence que souhaite questionner Amour Systémique, à l’aide de plusieurs œuvres de la collection du Capc, ainsi que l’intervention de l’artiste Sung Tieu.

Pour ce faire, l’artiste revient sur un essai de la politologue australienne-américaine Victoria Hattam intitulé « Imperial Designs : Remembering Vietnam at the US – Mexico Border » (Designs impériaux : se souvenir du Vietnam à la frontière entre les États-Unis et le Mexique) (2016). Ce texte s’intéresse à la réutilisation des mâts d’atterrissages d’hélicoptères produits par l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam pour marquer des portions de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. La politologue s’attache notamment à faire une analyse comparative entre le motif constituant la grille des mâts d’hélicoptères et ceux employés par des artistes minimalistes tels que Sol LeWitt et Agnès Martin.

Ainsi, c’est toute la charge politique de la grille et les idéologies que celle-ci contient qui sont mises à plat. C’est, également, se poser la question de comment se défaire de la grille, aller contre la normativité. À un autre niveau, ce récit de collection donne la possibilité de regarder le musée comme un ensemble de systèmes et se demande quelles formes d’affinités nous pouvons tisser avec des œuvres qui nous appartiennent (car faisant partie de collections publiques).

Commissaire : Cédric Fauq

Artiste invitée : Sung Tieu

Avec : César Andrade, Leonor Antunes, Pierre Barès, Irma Blank, David Boeno, Jean-Pierre Bruneaud, Daniel Buren, capcMusée d’art contemporain (Philippe Thomas), Nicole Eisenman, Chohreh Feyzdjou, Michel Gérard, Gilbert & George, Claude Gilli, Liam Gillick, Nan Goldin, Dan Graham, Mona Hatoum, Carmen Herrera, Noritoshi Hirakawa, On Kawara, Claude Lagoutte, Clémence de La Tour du Pin, Guillaume Leblon, Sol LeWitt, Benoît Maire, Thierry Mouillé, Max Neuhaus, Olu Ogunnaike, Masahide Otani, Bernard Pagès, Anne-Marie Pécheur, Présence Panchounette, Jean Pierre Raynaud, Ed Ruscha, Takako Saito, Dayanita Singh, Meredyth Sparks, Sung Tieu, Wolfgang Tillmans, Kaari Upson, Fredrik Vaerslev, Mona Varichon, Claude Viallat, Danh Vō, Marthe Wéry.

Vernissage, Jeudi 6 avril, 19h

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T11:00:00+02:00 – 2023-04-07T18:00:00+02:00

2025-01-05T11:00:00+01:00 – 2025-01-05T18:00:00+01:00

art musée

© Sung Tieu. Photo : Hans-Georg Gaul