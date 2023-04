Cold Case 01 : Arsen Savadov Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 7 avril 2023, Bordeaux.

Dans les musées, il y a des œuvres que l’on voit, et d’autres qui, des années durant, restent invisibles aux personnes traversant les expositions. Afin de mettre ces œuvres en lumière, et explorer la part d’invisibilité de l’histoire des collections du musée, le Capc a imaginé une nouvelle série de projets intitulée Cold Case, que l’on traduit en français par affaire classée.

Pour ce premier rendez-vous, le Capc a choisi de s’intéresser au cas de l’œuvre Saison vitale (1987) de l’artiste ukrainien Arsen Savadov. Cette œuvre, acquise en 1991 par le musée, n’a jamais été exposée.

Le Capc a invité pour cela le.la commissaire d’exposition et chercheur.e indépendent.e Sasha Pevak. Le travail de Sasha Pevak se focalise sur le déracinement culturel et social et les états d’amnésie que celui-ci produit, puisant dans sa propre condition de personne originaire de l’Europe de l’Est dont la famille a subi de nombreux déplacements aux 20e et 21e siècles.

En décembre 2022, dans le cadre du symposium Collections : récits, fictions, spéculations (co-produit avec le Cnap) Sasha Pevak a développé un atelier à partir de l’œuvre Saison vitale (1987) de l’artiste ukrainien Arsen Savadov.

Cette peinture figurative de très grand format est longtemps restée un mystère : Qu’est-ce qui avait justifié son acquisition en 1991 ? Qu’est-ce que la toile d’Arsen Savadov essaie de nous dire ? Si 1991 marque l’entrée de l’œuvre dans la collection, cette date révèle aussi une situation géopolitique particulière – notamment la chute de l’Union Soviétique – qui alimente les interrogations de Sasha Pevak sur le passé socialiste et sa place au sein de l’Europe, sur la symbolique des représentations de la peinture d’Arsen Savadov, et la manière dont cette œuvre provoque un écho entre le temps de sa création et le présent, marqué par la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

L’essai Arsen Savadov, Saison Vitale. 1991 – 2022 – 1987 par Sasha Pevak offre des pistes de lecture de ce tableau en tant qu’œuvre d’art et objet de collection. La vidéo, coproduite par Sasha Pevak et le collectif ukrainien commercial public art, invite à un voyage 3D qui étend et surjoue les sujets abordés dans le texte.

A mi-chemin entre recherche historique, reconstitution et travail d’imagination, Cold Case 01 retrace la vie d’une œuvre dont l’instabilité de la couche picturale fait écho à la fragilité du monde actuel.

Commissaires : Sasha Pevak et Anne Cadenet

Arsen Savadov, « Saison Vitale », 1987. Collection du Capc, Musée d’art contemporain de Bordeaux. Photo DR