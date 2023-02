Performance “Guerrier·e·s Désir” Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr Guerrier.e.s Désir, c’est l’histoire de la rencontre romantique et sensuelle entre deux personnes assignées femmes, La Louve (elle), et L’Etoile (iel), dans un club queer, la nuit. Pour cette création, l’artiste George s’inspire du Tarot, des cultures underground queer, des contes réunionnais et de son entourage lesbien. Michelle Tshibola qui performe dans la catégorie sex siren de la scène Ballroom, a chorégraphié cette création. Ensemble iels interprètent la pièce Guerrier.e.s Désir.

Programmée à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, cette performance est présentée dans le cadre du projet Pas de commencement, pas de fin en partenariat avec LePli et le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA. En amont, un groupe de jeunes est invité à découvrir les expositions du Capc et à participer à des ateliers de réflexions sur l’égalité filles-garçons. Tarif : compris dans le prix du billet d’entrée

Réservation : capc-publics@mairie-bordeaux.fr

