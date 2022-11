Conversation publique avec Barbara Stiegler Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Conversation publique avec Barbara Stiegler Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 19 novembre 2022, Bordeaux. Conversation publique avec Barbara Stiegler Samedi 19 novembre, 16h00 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux

Démocratisation, communs et démocratie

05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr “Sommes-nous réduits à considérer la démocratie comme un idéal impossible à atteindre et à la restreindre à la vie associative et militante, aux villages, aux institutions culturelles, tandis que pays, continents et monde subiraient les effets de décisions prises par un petit nombre ? Ou au contraire faut-il assumer la radicalité démocratique et la révolution qu’elle implique à l’échelle de nos communautés politiques ?”

Cette conférence donnera d'inspirantes perspectives sur les questions qu'entend soulever L'Atelier des communs.

L'Atelier des communs est un rendez-vous pour penser l'institution ensemble, ouvert à chacun, sans exclusive. Bordelais, familles, commerçants, artistes, amateurs, enfants, retraités, enseignants, curieux d'ici ou d'ailleurs… Tout le monde est bienvenu pour cette journée de débats et d'ateliers participatifs afin d'imaginer ensemble le Capc de demain.

