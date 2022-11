L’ATELIER DES COMMUNS Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 19 novembre 2022, Bordeaux.

L’Atelier des communs est un rendez-vous pour penser l’institution ensemble, ouvert à chacun, sans exclusive. Tout le monde est bienvenu pour cette journée de débats et d’ateliers participatifs.

Le Capc fêtera ses 50 ans en 2023. À quoi pourrait-il ressembler alors dans 50 ans ? En quoi le Capc constitue-t-il un bien commun et un lieu dans lequel se crée du commun ? Tout le monde est invité à devenir acteur et actrice de ces questionnements et transformations en prenant part à L’Atelier des communs.

L’ambition est ici de faire du Capc une maison commune, perméable à la société civile. Il s’agit de créer une nouvelle forme de dialogue où chacun est invité à discuter, échanger et élaborer des propositions avec l’équipe du Capc afin de produire des conséquences concrètes sur l’institution, sa posture, ses modes de relations aux publics et ses espaces d’accueil.

Au programme de ce premier rendez-vous : une journée d’ateliers, rencontres, conférence, discussions sous le signe de la convivialité et du partage. Rejoignez-nous autour d’un déjeuner et participez ensuite à des ateliers de pratique artistique, des ateliers philo parents-enfants ou des ateliers d’éducation populaire. En clôture de cette journée, nous accueillons une conférence de Barbara Stiegler et Christophe Pebarthe sur le thème de la démocratie et des communs.

Des rendez-vous seront proposés régulièrement pour prolonger l’expérience et constituer un groupe de réflexion et d’actions. Qu’avons-nous en commun ? Rendez-vous en ligne sur le site internet du Capc pour donner votre avis et vous inscrire à cet évènement.

Programme de la journée

• 12h30-14h – Buffet d’ouverture

Un repas ouvrira la journée et favorisera les échanges. Ce moment de partage et de convivialité, proposé par les jeunes de l’association Entr-Autres, rassemblera l’ensemble des participants et intervenants.

• 14h-16h – Atelier de pratique artistique

Avec le collectif OKAY CONFIANCE

En continu

Cet atelier propose une réflexion partir autour de la fouille, de la source libre et du consensus. Il s’agit de créer une situation collective organique et de faire l’expérience de la confiance commune pour célébrer l’apprentissage par le FAIRE. Inspirés par les hackerspaces génératifs, les » confianceur.es » partagent, entremêlent et bricolent leurs matières : glaner dans ce qui est déjà là, twister les mécanismes du confort, défigurer les ruines de nos habitudes.

• 14h-15h30 / 16h-17h30 – Ateliers philo pour des duos parents-enfants.

Avec les Araignées philosophes

A partir de 8 ans

Pour penser et rêver au renouvellement du musée, les médiatrices des araignées philosophes proposeront un jeu d’explorations et d’inventions.

En prenant appui sur l’exploration poétique de mots : MUSÉE, ART CONTEMPORAIN, LIENS ET UTOPIE, sur des images, des citations, des albums de littérature jeunesse, des plans du musée et de la ville, un jeu de questions et d’inventions guidera progressivement les participants à imaginer une utopie du Capc.

À vos ciboulots, à vos feutres et crayons, l’atelier durera 1 h 30 et est ouvert aux petits comme aux grandes, à qui voudra jouer à inventer sans limite !

• 14h / 15h – Ateliers de parole : Imaginer ensemble l’atelier des communs

Avec L’Établi, association d’éducation populaire

L’Atelier des communs s’annonce comme une série d’événements proposés par le Capc, de discussions et de débats ouverts au public et aux structures locales. La volonté est de proposer des événements non directement liés au calendrier des expositions présentes au Capc afin de pouvoir de manière ouverte discuter de son action ou de débattre de sujets de société en lien avec son objet. L’idée de cet atelier au cours de ce premier rendez-vous est d’élaborer des propositions de formats, de thématiques pour cet atelier des communs encore en construction.

• 16h – Conversation publique avec Barbara Stiegler

Démocratisation, communs et démocratie

“Sommes-nous réduits à considérer la démocratie comme un idéal impossible à atteindre et à la restreindre à la vie associative et militante, aux villages, aux institutions culturelles, tandis que pays, continents et monde subiraient les effets de décisions prises par un petit nombre ? Ou au contraire faut-il assumer la radicalité démocratique et la révolution qu’elle implique à l’échelle de nos communautés politiques ?”

Cette conférence donnera d’inspirantes perspectives sur les questions qu’entend soulever L’Atelier des communs.



