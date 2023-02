Phung-Tien Phan et Niklas Taleb, “Modernistin” CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Phung-Tien Phan et Niklas Taleb, “Modernistin” CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, 30 août 2022, Bordeaux. Phung-Tien Phan et Niklas Taleb, “Modernistin” 30 août – 31 décembre 2022 CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux

Tarifs : 7 €. Réduit : 4 €.

“Modernistin” est le titre de la première exposition en France des artistes Phung-Tien Phan (née en 1983 à Essen) et Niklas Taleb (né en 1986 à Munich). CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux 7 rue Ferrère 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Vivant ensemble et travaillant actuellement à Essen en Allemagne, cette exposition est l’occasion d’opérer un dialogue entre leurs deux pratiques pour la première fois. Dans leur travail, ils s’intéressent à l’aménagement de l’espace domestique, à la mise en scène des affects et aux codes vestimentaires, différentes manifestations de la représentation sociale qui leur permettent de questionner la nature artificielle des relations hétérosexuelles et bourgeoises européennes. En contrepoids de l’architecture imposante du bâtiment du musée, les deux artistes ont imaginé une installation de murs de papiers qui divise l’espace et reproduit les dimensions des différentes pièces composant un appartement. Cette installation est aussi l’écrin d’un ensemble de sculptures de Phung-Tien Phan et des photographies de Niklas Taleb. Ensemble, ils proposent une balade entre l’espace intérieur et intime de l’appartement et l’espace extérieur de la rue. L’association hétéroclite de photographies de capots de voiture, de sculptures aux allures de kitchenette Ikea et de lumières tamisées participe de la construction d’un univers à la fois familier dans ses codes mais étrange dans sa suspension : une standardisation extraordinaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-30T11:00:00+02:00

2022-12-31T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux Adresse 7 rue Ferrère 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Phung-Tien Phan et Niklas Taleb, “Modernistin” CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux 2022-08-30 was last modified: by Phung-Tien Phan et Niklas Taleb, “Modernistin” CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux 30 août 2022 bordeaux CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde