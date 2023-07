Kapwani Kiwanga CAPC – Musée d’art contemporain Bordeaux, 7 janvier 2024, Bordeaux.

Kapwani Kiwanga Dimanche 7 janvier 2024, 16h00 CAPC – Musée d’art contemporain

Performance

Steve Reich

Different Trains, pour quatuor à cordes et sons électroniques

Clapping Music

WTC 9/11, pour quatuor à cordes et sons électroniques

Entre le 22 juin 2023 et le 7 janvier 2024, la plasticienne Kapwani Kiwanga est invitée à investir l’espace complet du CAPC. Elle a imaginé strier les arches de milliers de cordes au bleu intense, référence à l’indigo présent dans l’entrepôt pendant la période coloniale, comme autant de portes semi-ouvertes vers la mémoire douloureuse des périodes passées. L’eau qui coule sous le bâtiment, au rythme des marées, agit aussi comme le son de la mémoire qui va et qui vient. Pour clore l’installation, la musique minimaliste de Steve Reich agit de même : Different trains est un hommage aux déportés de la Shoah qui voyaient passer les traverses sous les trains. Incantatoire et hypnotique, sa musique agit comme une transe suspendue qui s’inspire des bruits du monde réel pour les faire dialoguer avec les notes de musique.

Coproduction CAPC – Musée d’art contemporain de Bordeaux, Opéra National de Bordeaux

Information capc-bordeaux.fr

CAPC – Musée d’art contemporain 7 Rue Ferrere, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-07T16:00:00+01:00 – 2024-01-07T17:00:00+01:00

