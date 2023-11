MUSÉOTHÉRAPIE, LE SOIN AU MUSÉE CAPC Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

16 – 26 novembre CAPC Tout Public

Entrée gratuite pour le vernissage, pour les autres jours entrée comprise dans le billet d’entrée au musée. Exposition-restitution d’un projet d’éducation artistique et culturelle avec des adhérentes de l’association L’Burn. Le 16 novembre aura lieu le vernissage au Capc, restitution d’un projet artistique de muséothérapie mené avec l’artiste Laurine Kotte et des femmes victimes de burnout. Organisé par : L’Burn E partenariat : CAPC Musée d’art contemporain CAPC 7 rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T11:00:00+01:00 – 2023-11-16T18:00:00+01:00

2023-11-16T11:00:00+01:00 – 2023-11-16T18:00:00+01:00
2023-11-26T11:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00
CAPC
7 rue Ferrère
Bordeaux
Gironde

