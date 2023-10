Stage initiation « Benjamins » – Sauvetage Côtier Capbreton Capbreton Sauvetage Côtier Capbreton, 23 octobre 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

Faites le plein d’air frais, d’écume et de vagues, venez découvrir avec nous le sauvetage côtier sportif, discipline ludique et pleine de surprises !

Les activités sont accessibles à tous, elles se déroulent sur le sable ou dans l’eau.

Stage de 10 ans et plus..

2023-10-23 fin : 2023-10-27 12:00:00. EUR.

Capbreton Sauvetage Côtier Rue de la Savane

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



Get your fill of fresh air, foam and waves, and join us in discovering coastal lifesaving sport, a fun discipline full of surprises!

Activities are accessible to all, and take place on the sand or in the water.

For ages 10 and up.

Llénate de aire fresco, espuma y olas, y acompáñanos a descubrir el deporte de salvamento costero, ¡una disciplina divertida y llena de sorpresas!

Las actividades son accesibles a todos y se desarrollan en la arena o en el agua.

A partir de 10 años.

Tanken Sie frische Luft, Schaum und Wellen. Entdecken Sie mit uns die sportliche Küstenrettung, eine Disziplin, die Spaß macht und voller Überraschungen steckt!

Die Aktivitäten sind für alle zugänglich, sie finden auf dem Sand oder im Wasser statt.

Praktikum ab 10 Jahren.

