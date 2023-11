You Said Strange + Titanic Bombe Gas LE CIRCUS, 24 novembre 2023, CAPBRETON.

You Said Strange + Titanic Bombe Gas LE CIRCUS. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 21:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Landes Musiques Amplifiées (1/L-R-23-001830 2/L-R-21-014403/ 3/L-R21-014421) et le Circus présentent ce concert YOU SAID STRANGE Les rois mythomanes, la Méditerranée, les couleurs du deuil, tels sont les prochains sujets abordés et arborés par les quatre normands de You Said Strange qui entre pop psychédélique, proto grunge et shoegaze s’inventent leur propre « summer of love ». Un deuxième album puissant, réverbéré, mélodieux puisant son inspiration et sa production des rencontres entre Giverny, Oregon, Evreux, New-York. TITANIC BOMBE GAS Titanic Bombe Gas s’approprie les récits balnéaires du littoral du sud-ouest pour les servir dans un bouillon à base de Psych Surf Punk … Entre Oh Sees, Black Lips ou Nirvana, leur surf-punk à tendance stoner, grunge et garage-rock a de quoi donner un peu de jus à nos matins les plus léthargiques. C’est urgent, sale, désinhibé, frénétique… et ça ne s’arrête jamais vraiment !Rock GrungeTout publicTarif réduit : demandeur d’emploi et RSA (justificatif de moins de 3 ans), moins de 18 ans (carte d’identité), étudiant (justificatif en cours de validité à présenter)Réservation PMR : 05 58 41 46 61 You Said Strange

Votre billet est ici

LE CIRCUS CAPBRETON 9 Rue du Hapchot Landes

14.0

EUR14.0.

Votre billet est ici