Hisse et oh matelot ! Découverte et apprentissage des nœuds marins Avenue Pompidou, 24 août 2023, Capbreton.

Sur un voilier ou dans la vie de tous les jours, les nœuds marins sont de précieux alliés. Venez vous exercer avec LVSM et repartez avec plus d´un tour dans votre sac (de marin bien sûr).

Attention présence des parents/adultes obligatoire : enfants + parents = bon moment en famille!

Sur réservation.

2023-08-24

Avenue Pompidou face au marché au poisson de Capbreton

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



On a sailboat or in everyday life, marine knots are precious allies. Come and practice with LVSM and leave with more than one trick in your bag (as a sailor of course).

Please note that parents/adults must be present: children + parents = good family time!

On reservation

En un velero o en la vida cotidiana, los nudos son preciosos aliados. Ven a practicar con LVSM y sal con más de un truco en la manga (como marinero, claro).

Tenga en cuenta que los padres/adultos deben estar presentes: ¡niños + padres = un buen rato en familia!

Con reserva previa

Auf einem Segelboot oder im Alltag sind die Seemannsknoten wertvolle Verbündete. Üben Sie mit LVSM und nehmen Sie mehr als einen Trick mit nach Hause (als Seemann natürlich).

Achtung: Eltern/Erwachsene müssen anwesend sein: Kinder + Eltern = Spaß für die ganze Familie!

Auf Reservierung

