Marché traditionnel et alimentaire Allées Marines, 24 août 2023, Capbreton.

Ce lieu de vie incontournable vous propose des produits du terroir toute l’année sous les halles et en extérieur. Les producteurs et les commerçants vous inviteront à partager un moment de convivialité.

Toute l’année, aux halles et aux allées Marines, le samedi de 8h30 à 13h30..

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 13:30:00. .

Allées Marines Place du marché

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



This unmissable place of life offers you local products all year round under the covered market and outdoors. Producers and shopkeepers will invite you to share a moment of conviviality.

All year round, at the halles and the Allées Marines, on Saturdays from 8.30 am to 1.30 pm.

Este lugar imprescindible para vivir ofrece productos locales todo el año bajo el mercado cubierto y al aire libre. Los productores y comerciantes le invitarán a compartir un momento de convivencia.

Todo el año, en el mercado cubierto y en las Allées Marines, los sábados de 8.30 a 13.30 h.

Dieser unumgängliche Ort des Lebens bietet Ihnen das ganze Jahr über regionale Produkte in den Markthallen und im Freien. Die Produzenten und Händler laden Sie ein, einen Moment der Geselligkeit zu teilen.

Das ganze Jahr über, in den Markthallen und auf den Allées Marines, samstags von 8.30 bis 13.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-01-09 par OTI LAS