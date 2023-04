Concours de pétanque en semi-nocturne 6 Boulevard François Mitterrand, 17 août 2023, Capbreton.

Equipe montée.

Prix en lots.

Inscriptions au boulodrome à 14h30

Jet du but à 16h30..

2023-08-17 à ; fin : 2023-08-17 23:00:00. EUR.

6 Boulevard François Mitterrand Boulodrome de la Plage

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mounted team.

Price in lots.

Registration at the bowling alley at 2:30 pm

Throwing of the goal at 16h30.

Equipo montado.

Premios por lotes.

Inscripción en el boulodrome a las 14h30

Lanzamiento de la meta a las 16h30.

Mannschaft beritten.

Preise in Losen.

Einschreibung im Boulodrome um 14:30 Uhr

Zielwurf um 16:30 Uhr.

