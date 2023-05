Billie Holiday 27 mars 48 Place de la Liberté, 9 juin 2023, Capbreton.

Jugée pour détention et dissimulation de drogues, Billie Holiday est libérée le 16 mars 1948..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 23:00:00. EUR.

Place de la Liberté Salle Ph’Art Casino Municipal

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



Tried for possession and concealment of drugs, Billie Holiday was released on March 16, 1948.

Juzgada por posesión y ocultación de drogas, Billie Holiday fue puesta en libertad el 16 de marzo de 1948.

Billie Holiday wurde wegen Besitzes und Verbergens von Drogen vor Gericht gestellt und am 16. März 1948 freigelassen.

Mise à jour le 2023-05-12 par OTI LAS