Santocha water woman Festival Plage de Santocha, 27 mai 2023, Capbreton.

Le 27 mai 2023, se déroulera la deuxième édition du Santocha water woman Festival !

Suivez bien l’ouverture des inscriptions sur le site du club car les 100 premières auront la chance de passer une journée complètement folle!.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . .

Plage de Santocha

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



On May 27, 2023, the second edition of the Santocha Water Woman Festival will take place!

Be sure to follow the opening of registrations on the club’s website because the first 100 will have the chance to spend a crazy day!

El 27 de mayo de 2023 tendrá lugar la segunda edición de la Fiesta de la Mujer del Agua de Santocha

No dejes de seguir la apertura de inscripciones en la web del club porque ¡los 100 primeros tendrán la oportunidad de pasar un día de locura!

Am 27. Mai 2023 findet zum zweiten Mal das Santocha water woman Festival statt!

Beachten Sie den Anmeldebeginn auf der Website des Clubs, denn die ersten 100 haben die Chance, einen verrückten Tag zu verbringen!

Mise à jour le 2023-04-15 par OTI LAS