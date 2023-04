Tournoi Exhibition Sevens Rugby Rue du Stade, 7 mai 2023, Capbreton.

Pour ouvrir sa saison de rugby à , Sevens Landes recevra à Capbreton les sélections nationales du Japon , Unión de Rugby del Uruguay et l’ Union Bordeaux Bègles (TOP 14)

RDV le dimanche 7 Mai

Rue du stade – Capbreton dès 11h pour le premier match.

Rue du Stade

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



To open its rugby season in , Sevens Landes will receive in Capbreton the national selections of Japan ?? and the Union Bordeaux Bègles (TOP 14)

See you on Sunday May 7th

Rue du stade – Capbreton from 11am for the first match

Para inaugurar su temporada de rugby en , Sevens Landes recibirá en Capbreton a las selecciones nacionales de Japón? y de la Union Bordeaux Bègles (TOP 14)

Nos vemos el domingo 7 de mayo

Rue du stade – Capbreton a partir de las 11h para el primer partido

Zum Auftakt der Rugby-Saison in , Sevens Landes empfängt in Capbreton die Nationalmannschaften von Japan ? , Unión de Rugby del Uruguay ? und Union Bordeaux Bègles (TOP 14)

RDV am Sonntag, den 7. Mai

Rue du Stade – Capbreton ab 11 Uhr für das erste Spiel

