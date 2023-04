ATELIER ILLUSTRATION Médiathèque Ecume des jours, 3 mai 2023, Capbreton.

L’illustrateur jeunesse Maxime Derouen vous apprendra à réaliser votre livre d’animaux extraordinaires et fantastiques à partir de l’album « C’était pour de faux ». Venez créer votre livre et votre propre histoire.

L’atelier sera suivi d’un goûter-dédicaces à la librairie le Vent Délire à 16h30..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 . EUR.

Médiathèque Ecume des jours Place Yann du Gouf

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



The children’s illustrator Maxime Derouen will teach you how to create your own book of extraordinary and fantastic animals from the album « C’était pour de faux ». Come and create your own book and your own story.

The workshop will be followed by a book signing at the Vent Délire bookstore at 4:30 pm.

El ilustrador infantil Maxime Derouen te enseñará a crear tu propio libro de animales extraordinarios y fantásticos basado en el álbum « C’était pour de faux ». Ven a crear tu propio libro y tu propia historia.

El taller irá seguido de una firma de libros en la librería Vent Délire a las 16.30 h.

Der Jugendbuchillustrator Maxime Derouen zeigt Ihnen, wie Sie Ihr eigenes Buch mit außergewöhnlichen und fantastischen Tieren aus dem Album « C?était pour de faux » gestalten können. Kommen Sie und gestalten Sie Ihr Buch und Ihre eigene Geschichte.

Im Anschluss an den Workshop findet um 16:30 Uhr in der Buchhandlung Le Vent Délire ein Signierstündchen statt.

