Landes . EUR Venez découvrir l’exposition « Légendaires Landes », guidé par la voix des artistes de LA RYL et de leur ami griot. Un moment unique et privilégié pour plonger dans l’univers de ce collectif qui s’est donné pour mission de restaurer l’Imaginaire… Leur crédo : « Chantons, découvrons, créons des liens, apprécions d’être vivants dans ce pays de l’eau. » Pour compléter l’exposition, des visites contées sont organisées:

Samedi 8 avril – à partir de 15h30

Samedi 20 avril – à partir de 15h

Gratuit

Gratuit

Départ toutes les 20 minutes / Durée : 20 minutes

Maison de l'oralité et du patrimoine MOP

Capbreton

