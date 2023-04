Expression Livres Médiathèque l’Ecume des jours, 18 avril 2023, Capbreton.

Et si vous rejoigniez le groupe de lecteurs « Expressions Livres » ? Partagez, rencontrez, découvrez les coups de cœur des adhérents de la médiathèque.

Rendez-vous ce mois-ci pour un temps convivial autour de la musique dans la littérature.

Gratuit // Adultes

Gratuit / Renseignements : 05 58 72 21 61.

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 20:00:00. EUR.

Médiathèque l’Ecume des jours Place Yann du Gouf

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



Why not join the « Expressions Livres » readers’ group? Share, meet, discover the favorites of the members of the library.

Meet this month for a convivial time around music in literature.

Free // Adults

Free / Information : 05 58 72 21 61

¿Por qué no se une al grupo de lectores « Expressions Livres »? Comparta, conozca y descubra los favoritos de los miembros de la biblioteca.

Este mes, nos reuniremos para pasar un rato agradable en torno al tema de la música en la literatura.

Gratuito // Adultos

Gratuito / Información: 05 58 72 21 61

Wie wäre es, wenn Sie der Lesergruppe « Expressions Livres » beitreten würden? Tauschen Sie sich aus, treffen Sie sich und entdecken Sie die Favoriten der Mitglieder der Mediathek.

In diesem Monat treffen wir uns zu einer geselligen Runde zum Thema Musik in der Literatur.

Kostenlos // Erwachsene

Kostenlos / Auskunft: 05 58 72 21 61

Mise à jour le 2023-03-30 par OTI LAS